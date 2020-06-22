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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Şampiyon olabilirdik

Şampiyon olabilirdik

'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi , "Salgın nedeniyle ligler ertelenmeseydi erkek takımımız bu sene şampiyon olabilirdi" dedi.

Koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilirken, G.Saraylı yönetici konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılıların voleyboldan sorumlu yöneticisi, şöyle konuştu: Erkek takımımız bu sene şampiyonluk adayıydı. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle lig bitmedi. Bu yıl erkeklerde kazanılacak tek kupa vardı. Onu da kazandık. Kadınlarda da ligi 4. sırada bitirdik. Erkeklerde kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı. Pandemi var, çalışmadık diye bir şey yok. Mart sonundan bugüne kadar bu senenin kadın ve erkek takımları, çok makul fiyatlarla kuruldu. G.Saray'ın olduğu yerde hedef her zaman şampiyonluktur. Umarım geçen yıl bitiremediğimiz işi bu sene bitireceğiz ve size şampiyonluk vereceğiz. 31 sene sonra aldığımız ilk kupayı bu sene ikincisiyle takviye edeceğiz.
  1. 22.6.2020
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