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21 Haziran 2020, Pazar
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Muhammet E. Yeşilkent’te

eki 1. Lig takımlarından geçen sezon forması giyen orta oyuncu etti.

eki 1. Lig takımlarından geçen sezon forması giyen orta oyuncu etti. Voleybola başladığı 'ta 10 sene forma giyen 2000 doğumlu oyuncunun 1 Genç Erkekler Şampiyonluğu, 2 kez Türkiye ikinciliği ve İstanbul şampiyonlukları var. 2018- 19'da Beşiktaş'la 1.Lig'de şampiyonluk yaşayarak Efeler Lig'ine çıkmıştı.
  1. 21.6.2020
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