Adres yine Roma - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Adres yine Roma

Adres yine

Adres yine Roma

tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında 'nın başkenti 'da düzenlenmesi planlanan 'nın Haziran 2022'ye ertelendiği kaydedildi.

tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında 'nın başkenti 'da düzenlenmesi planlanan 'nın Haziran 2022'ye ertelendiği kaydedildi. Ev sahipliği konusunda herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edilen açıklamada, Dünya Şampiynası'nın yine İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleneceği bildirildi.
  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adres yine Roma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA