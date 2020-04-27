Tüm planlar değişecek

A Milli Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın antrenörü Giovanni Guidetti, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlattı, sürecin devamıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. "Bu dönemde sahip olduklarımıza minnet duymalıyız" diyerek sözlerine başlayan Guidetti, "Çok önemli sandığımız bazı şeylerin aslında önemsiz olduğunu gördük. Daha alçakgönüllü olmaya başlamalı ve sahip olduklarımıza şükretmeliyiz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

'EVDE VOLEYBOL OYNUYORUZ'

"Evde voleyboldan kopmamaya çalışıyoruz. Eşim Bahar ile evde oynuyoruz. Hayatımız boyunca elimizde top olmasına çok alışmıştık. Hayatımın son 30 yılının her günü topa dokunduğum olmuştur. Bazı oyuncuların zihninde değişikliğin olacağını düşünüyorum. Birçok oyuncunun '2020 Tokyo Olimpiyatları'na gideceğim ve sonrasında voleybolu bırakacağım' diye düşündüğünü biliyorum. Ancak şimdi planlarını değiştirmek zorundalar. Voleybolu tabii ki çok özledik. Umarım kısa süre içinde özlem biter."

GUİDETTİ'NİN EVDE BİR GÜNÜ

Guidetti, evde geçirdiği bir günü de anlattı: "Saat 6'dan 8'e kadar spor yapıyorum ve bir şeyler okumaya çalışıyorum. Hızlı okuma ile ilgili bir çevrimiçi kurs takip etmeye başladım. Çünkü normalde bir kitabı bitirebilmek için üç aya ihtiyacım var. Ben de daha hızlı okumayı öğrenmeye çalışıyorum. Bu kursu bitirdiğimde yeni bir kursa başlamak istiyorum."