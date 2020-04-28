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28 Nisan 2020, Salı
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’da Adis ayrılıyor

Arkasspor’da Adis ayrılıyor

'da forma giyen Adis Lagumdzija gelecek sezon İtalya'ya gidecek.

'da forma giyen Adis Lagumdzija gelecek sezon İtalya'ya gidecek. İzmir ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Boşnak asıllı Türk pasör çaprazı, özellikle milli takım ve Avrupa maçlarındaki performansla dikkatleri üzerine çekmiş, 2017 CEV U19 Avrupa Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmişti.
  1. 28.4.2020
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