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29 Nisan 2020, Çarşamba
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’yi çok özledim

Türkiye’yi çok özledim

Takımı'nın 'li oyuncusu , 'in başlattığı "Pass the Time" () kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı.

Eczacıbaşı VitrA Takımı'nın 'li oyuncusu , 'in başlattığı "Pass the Time" () kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı. Lloyd, söyleşide 'yi ve takım arkadaşlarını özlediğini dile getirdi, evde kalma çağrısı yaptı.

  1. 29.4.2020
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