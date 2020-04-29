Türkiye’yi çok özledim
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Carli Lloyd, CEV'in başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Carli Lloyd, CEV'in başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına katılarak evde geçirdiği süreci anlattı. Lloyd, söyleşide Türkiye'yi ve takım arkadaşlarını özlediğini dile getirdi, evde kalma çağrısı yaptı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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