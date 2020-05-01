Giovanni Guidetti antrenörlerle görüştü! - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Voleybol Giovanni Guidetti antrenörlerle görüştü!

antrenörlerle görüştü!

Giovanni Guidetti antrenörlerle görüştü!

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başantrenörü ile teknik ekibi, video konferans toplantısında antrenörlerle buluştu.

Voleybol Federasyonunun () açıklamasına göre, Guidetti ve ekibi, TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Selda Bereket Yücel'in başkanlığında organize edilen video konferans söyleşisinde, Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri ile bir araya geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide Guidetti, antrenman planlamasının nasıl olması gerektiği ile haftalık/birim antrenman planlanması sürecinde zamanın nasıl kullanılması gerektiği konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşi, sunum sonrasında yapılan soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

  1. 01.05.2020
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