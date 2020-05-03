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03 Mayıs 2020, Pazar
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İkinci söyleşi 5 Mayıs Salı

İkinci söyleşi 5 Mayıs Salı

'dekı voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A başantrenörü ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek. Söyleşilerin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.

'dekı voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A başantrenörü ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek. Söyleşilerin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.

  1. 3.5.2020
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