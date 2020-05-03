İkinci söyleşi 5 Mayıs Salı

Türkiye'dekı voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek. Söyleşilerin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.