İkinci söyleşi 5 Mayıs Salı
Türkiye'dekı voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek. Söyleşilerin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.
Türkiye'dekı voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirmek, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmak amacıyla planlanan söyleşilere, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin katılımıyla mayıs ayında da devam edilecek. Söyleşilerin ikincisi 5 Mayıs Salı günü saat 21.00'de, "Antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalıdır? Nasıl ve ne zaman?" başlığı altında düzenlenecek.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İkinci söyleşi 5 Mayıs Salı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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