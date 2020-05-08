Aktüel haberler (08.05.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Brezilya kulübü Flamengo'da 38 kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. 293 kişiye Covid- 19 testi yapılırken; 3'ü futbolcu 38 kişinin testi pozitif çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar Ordu'da salgın kapsamında yurtta karantinada olan çocuklara dağıtıldı.
Eczacıbaşı'nın ABD'li oyuncusu Newcombe, "Antrenmandan sonra örgü örerek, eşimle kart oynayarak geçiriyorum" diyerek karantina sürecinin anlattı.
Arsenal'de maaş kesintileri tartışılırken, kulübün sahibi Stan Kroenke, servetini 2020'nin başından bu yana 370 milyon euro arttırdı ve 9.25 milyar euro'yu buldu.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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