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08 Mayıs 2020, Cuma
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haberler (08.05.20)

Aktüel haberler (08.05.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

kulübü Flamengo'da 38 kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. 293 kişiye Covid- 19 testi yapılırken; 3'ü futbolcu 38 kişinin testi pozitif çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği oyuncaklar 'da salgın kapsamında yurtta karantinada olan çocuklara dağıtıldı.

Eczacıbaşı'nın ABD'li oyuncusu Newcombe, "Antrenmandan sonra örgü örerek, eşimle kart oynayarak geçiriyorum" diyerek karantina sürecinin anlattı.

'de maaş kesintileri tartışılırken, kulübün sahibi Stan Kroenke, servetini 2020'nin başından bu yana 370 milyon euro arttırdı ve 9.25 milyar euro'yu buldu.

  1. 8.5.2020
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