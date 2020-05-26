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26 Mayıs 2020, Salı
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'nin tapusunu aldı! İşte bonservis bedeli

Rangers Ianis Hagi'nin tapusunu aldı! İşte bonservis bedeli

İskoçya Premiership ekiplerinden , 'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

İskoç kulübü , ara döneminde 'nın takımından kiraladığı eski yıldız futbolcu 'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı.

Genk'ten yapılan açıklamada, Rangers'ın, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı belirtildi.

Gheorghe Hagi'nin 'da forma giydiği dönemde 'da doğan Ianis, İskoç ekibiyle çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

'ın çalıştırdığı Rangers, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Premiership'i 67 puanla Celtic'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 22:47
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