Rangers Ianis Hagi'nin tapusunu aldı! İşte bonservis bedeli
İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers, Genk'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Ianis Hagi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.
İskoç kulübü Rangers, ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından kiraladığı eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı.
Genk'ten yapılan açıklamada, Rangers'ın, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı belirtildi.
Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, İskoç ekibiyle çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tescil edilen Premiership'i 67 puanla Celtic'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.
- 26.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 22:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rangers Ianis Hagi'nin tapusunu aldı! İşte bonservis bedeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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