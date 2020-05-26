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26 Mayıs 2020, Salı
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Tarih verildi! 'da karşılaşmaları başlıyor

Tarih verildi! Ukrayna'da futbol karşılaşmaları başlıyor

Federasyonu, salgını nedeniyle askıya alınan ve Ukrayna Kupası karşılaşmalarının 'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

'da yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan karşılaşmaları 'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçlarının devam etmesine izin verdiği belirtildi.

Lig karşılaşmalarının 30 Mayıs'ta seyircisiz yeniden başlayacağı ve sezonun 29 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Covid-19 salgını sebebiyle 17 Mart'ta askıya alınan Ukrayna Premier Ligi'nde 59 puanla zirvede yer alıyor.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 22:41
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