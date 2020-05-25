Corona virüsü salgını nedeniyle profesyonel liglerin iptal edildiği Fransa'da, Strasbourg kentinde oynanan yerel bir maç gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşmayı 400 taraftar izlerken, yerel polis toplananları dağıtmak için müdahale etti.
Corona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan Fransa'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti. Fransa'da en çok vakanın olduğu bölgelerden birisi olan ve 'Kırmızı bölge' ilan edilen Strasbourg'da akıl almaz bir olay yaşandı.
Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı izlemek için saha kenarına geldi. 400 taraftarın izlediği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından 'Yasa dışı maç' olarak nitelendirildi.
Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin müdahalesi bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 25.05.2020
- Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi!
- Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Nerede çekildi? Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu...
- Sivasspor’da 2. corona virüsü testleri negatif çıktı
- Beşiktaş'ta Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (25 Mayıs)
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsünü umursamadılar! Fransa'da yasa dışı maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.