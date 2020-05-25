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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Corona virüsünü umursamadılar! 'da yasa dışı

Corona virüsünü umursamadılar! Fransa'da yasa dışı maç

Corona virüsü salgını nedeniyle profesyonel liglerin iptal edildiği 'da, kentinde oynanan yerel bir gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşmayı 400 taraftar izlerken, yerel polis toplananları dağıtmak için müdahale etti.

Corona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan 'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti. Fransa'da en çok vakanın olduğu bölgelerden birisi olan ve 'Kırmızı bölge' ilan edilen 'da akıl almaz bir olay yaşandı.

Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel , kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı izlemek için saha kenarına geldi. 400 taraftarın izlediği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından 'Yasa dışı maç' olarak nitelendirildi.

Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin müdahalesi bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

  1. 25.05.2020
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