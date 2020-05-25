Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi
Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi.
Hollanda Futbol Federasyonu, AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay corona virüsü sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu'na AZ Alkmaar'dan itiraz geldi. Ajax'ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar'ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi. Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax'ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar'ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.
- 25.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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