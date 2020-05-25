Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi

Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren , Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden 'ın itirazını kabul etmedi.

, 'ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay corona virüsü sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu'na AZ Alkmaar'dan itiraz geldi. Ajax'ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar'ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi. Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax'ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar'ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.

  1. 25.05.2020
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