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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'nin kaderi twitter'a bağlı!

Gary Maley'nin kaderi twitter'a bağlı!

İskoçya ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi 'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için twitter'da anket başladı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak.

İskoçya ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir uygulamayla tecrübeli kaleci 'nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek. Kulübün resmi twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı. "Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gary Maley'nin takımındaki geleceği twitter'a bağlı

  1. 26.05.2020
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