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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Ekşi ’nda

Ekşi Ziraat Bankası’nda

'nin güçlü ekiplerinden , tecrübeli pasör ile anlaştı.

Voleybol Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden , tecrübeli pasör ile anlaştı. Ekşi, daha önce 10 sene forması giymişti. 1985 doğumlu, 1.99 boyundaki oyuncu kariyerinde 5 kez Şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 kez , 1 CEV Golden League kazandı. 5 kez de en iyi pasör seçildi.
  1. 27.4.2020
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