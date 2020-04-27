TVF’den hakemlere online sınav - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol TVF’den hakemlere online sınav

’den hakemlere online sınav

TVF’den hakemlere online sınav

ve (), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.

ve (), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek. Toplam 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak. Sınav 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de
  1. 27.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TVF’den hakemlere online sınav haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA