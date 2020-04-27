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Videolu buluşma

Videolu buluşma

'nin son şampiyonu Vakıfbank'ın formasını giyen , corona virüsü salgın günlerinde yapılan 'altyapı sporcularla buluşma' etkinliğine katıldı.

'nin son şampiyonu Vakıfbank'ın formasını giyen , corona virüsü salgın günlerinde yapılan 'altyapı sporcularla buluşma' etkinliğine katıldı. Videokonferans yöntemiyle genç voleybolculara buluşan Sırp pasör, ''Bu süreçte herkesin hayalleri sekteye uğradı. Benim de Şampiyonlar Ligi hayalim beklemede'' ifadesini kullandı.
  1. 27.4.2020
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