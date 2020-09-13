Vakıfbank’tan set yok

Vakıfbank, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Karayolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı. İkinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, bu seti de 25-18 aldı. Rakibine şans tanımayan VakıfBank, üçüncü seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı.

ÇAN GENÇLİK İYİ BAŞLADI: 3-1

Sultanlar Ligi'nin iki yeni ekibi Çan Gençlik Spor ile İlbank karşılaştı. Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Salonu'ndaki mücadelede kazanan 3-1'lik sonuçla ev sahibi oldu. Çan Gençlik, 25-21 ve 25-19'la 2-0 öne geçerken; İlkbank, 25- 23'le 2-1 yaptı. Son seti 25-20 alan Çan, maçı da 3-1 kazandı.

ECZACIBAŞI VİTRA: 3 SİSTEM9 YEŞİLYURT: 1

Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi. Eczacıbaşı, rakibini 25- 20, 25-17, 24-26- 26-24'lük setlerle mağlup etmeyi bildi.