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Kuzeyboru son nefeste!

’ye konuk olan Kuzeyboru, çekişmeli geçen maçta tie-break’le kazandı. , 22-25, 12-25, , 14-16’lik setlerle galibiyete uzanmasını başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Kuzeyboru son nefeste!

Voleybolda Misli.com 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru, deplasmanda 'yi 3-2 yendi. Mücadelenin ilk setini 'le PTT alırken; 22-25 ve 12-25'le Kuzeyboru 2-1 öne geçti. Dördüncü seti alan PTT, durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli geçen son seti 16-14 kazanan Kuzeyboru, sezona zaferle girdi. Mitchem, 27 sayıyla yıldızlaştı.

ECE YEŞİLYURT'TA
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sistem9 Yeşilyurt, Ece Hocaoğlu Şanlı'yla anlaşma sağladı. 26 yaşındaki smaçör, geçtiğimiz sezona Aris'te başlamış, ardından Aydın BŞB'ye transfer olmuştu. Voleybola Vakıfbank altyapısında başlayan Ece, Nilüfer Belediye, , Sarıyer Belediye ve gibi takımların formasını giymişti.

HALKBANK KAZANDI
2020 Erkekler 'nda , 'nın Luboteni Ferizaj takımını 25-10, 25-18 ve 25-12'lik setlerle yendi. İki takım bugün saat 16.00'da yine karşılaşacak. Halkbank, kazanırsa şampiyon olacak, yenilirse altın set oyanancak.