Kuzeyboru son nefeste!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi. Mücadelenin ilk setini 25-23'le PTT alırken; 22-25 ve 12-25'le Kuzeyboru 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-18 alan PTT, durumu 2-2 yaptı. Çekişmeli geçen son seti 16-14 kazanan Kuzeyboru, sezona zaferle girdi. Mitchem, 27 sayıyla yıldızlaştı.
ECE YEŞİLYURT'TA
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sistem9 Yeşilyurt, Ece Hocaoğlu Şanlı'yla anlaşma sağladı. 26 yaşındaki smaçör, geçtiğimiz sezona Aris'te başlamış, ardından Aydın BŞB'ye transfer olmuştu. Voleybola Vakıfbank altyapısında başlayan Ece, Nilüfer Belediye, Beşiktaş, Sarıyer Belediye ve Çanakkale gibi takımların formasını giymişti.
HALKBANK KAZANDI
2020 Erkekler Balkan Kupası'nda Halkbank, Kosova'nın Luboteni Ferizaj takımını 25-10, 25-18 ve 25-12'lik setlerle yendi. İki takım bugün saat 16.00'da yine karşılaşacak. Halkbank, kazanırsa şampiyon olacak, yenilirse altın set oyanancak.