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Derbi 'nin!

Misli.com ’nde ’ı konuk eden sarı-lacivertliler, 25-12, 25-19 ve 25-12’lik setlerle zorlanmadan 3-0 kazandı. Vargas, 17 sayıyla galibiyeti getirdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Derbi Fenerbahçe'nin!

Misli.com 'nin ilk haftasında , ile karşı karşıya geldi. , Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazanarak lige 3 puanla başladı. Teknik molaya tam 9 sayılık farkla 12-3 önde giren sarı-lacivertliler, mola dönüşünde de üst üste bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdürdü. Fenerbahçe, ilk seti 25-12 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

SIRA ECZACI'DA
İkinci sette rakibinin hatalarını değerlendirerek teknik molaya 12-9 önde giren Fenerbahçe, oldukça çekişmeli geçen seti 25-19 kazandı. Üçüncü sete Lila Şengün'ün sayısıyla başlayan Kanarya, teknik molaya yine önde giren taraf oldu(12-6). Mola dönüşünde de farkı çift hanelere kadar çıkaran Sarı Melekler, seti 25-12; karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.

ARKAS'IN KONUĞU ASLAN
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesinde 16.00'da Arkas ile , 'de karşılaşacak. Program şöyle: 12.00: Spor Toto-Solhan, 14.00: BB-Bursa BŞB, 15.30: Plevne-Arhavi, 16.00: İnegöl Belediye-Ziraat .