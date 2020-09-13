Derbi Fenerbahçe'nin!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı Melekler, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 kazanarak lige 3 puanla başladı. Teknik molaya tam 9 sayılık farkla 12-3 önde giren sarı-lacivertliler, mola dönüşünde de üst üste bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdürdü. Fenerbahçe, ilk seti 25-12 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

SIRA ECZACI'DA

İkinci sette rakibinin hatalarını değerlendirerek teknik molaya 12-9 önde giren Fenerbahçe, oldukça çekişmeli geçen seti 25-19 kazandı. Üçüncü sete Lila Şengün'ün sayısıyla başlayan Kanarya, teknik molaya yine önde giren taraf oldu(12-6). Mola dönüşünde de farkı çift hanelere kadar çıkaran Sarı Melekler, seti 25-12; karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.

ARKAS'IN KONUĞU ASLAN

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesinde 16.00'da Arkas ile Galatasaray, İzmir'de karşılaşacak. Program şöyle: 12.00: Spor Toto-Solhan, 14.00: İstanbul BB-Bursa BŞB, 15.30: Tokat Plevne-Arhavi, 16.00: İnegöl Belediye-Ziraat Bankası.