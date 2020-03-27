‘Forma savaşı yaşanacak’

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili konuştu. Takım olarak ivme yakaladıkları bir süreçte olduklarını kaydeden tecrübeli sporcu, "Hepimizin sağlığı söz konusu olunca böyle bir karar alınması gerekti. Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını tercih ederim. Bizler takım sporu yaptığımızdan dolayı turnuva zamanı oyuncu değişikliği haklarına sahibiz. Bu bir yıllık arada ligimizdeki oyuncuların olimpiyatlara katılmak adına vereceği mücadelenin ciddi bir forma savaşına yol açacağına inanıyorum. Bu da bize fayda sağlayacaktır" dedi. Eda, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerin belirsizliği, virüsün yayılma oranı ve diğer ülkelerin durumu tabii ki bizleri korkutuyor ama bu dönemde sakin kalıp virüsten korunmanın en kolay yolu olarak izole olmak ve evde kalmak. Evlerimizden dışarı mecbur kalmadıkça çıkmamalıyız."