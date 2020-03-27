‘Forma savaşı yaşanacak’ - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol ‘Forma savaşı yaşanacak’

‘Forma savaşı yaşanacak’

‘Forma savaşı yaşanacak’

’nun ertelenmesiyle ilgili konuşan Eda Dündar, “Sağlık söz konusu olunca kararın alınması gerekirdi. Bir yıllık ara bize katkı sağlayacaktır” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Olimpiyatları'nın ertelenmesiyle ilgili konuştu. Takım olarak ivme yakaladıkları bir süreçte olduklarını kaydeden tecrübeli sporcu, "Hepimizin sağlığı söz konusu olunca böyle bir karar alınması gerekti. Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını tercih ederim. Bizler takım sporu yaptığımızdan dolayı turnuva zamanı oyuncu değişikliği haklarına sahibiz. Bu bir yıllık arada ligimizdeki oyuncuların olimpiyatlara katılmak adına vereceği mücadelenin ciddi bir forma savaşına yol açacağına inanıyorum. Bu da bize fayda sağlayacaktır" dedi. Eda, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerin belirsizliği, virüsün yayılma oranı ve diğer ülkelerin durumu tabii ki bizleri korkutuyor ama bu dönemde sakin kalıp virüsten korunmanın en kolay yolu olarak izole olmak ve evde kalmak. Evlerimizden dışarı mecbur kalmadıkça çıkmamalıyız."

  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Forma savaşı yaşanacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN