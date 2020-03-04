VK CEZ Karlovarsko 3-1 Spor Toto | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Karlovarsko 3-1 | MAÇ SONUCU

VK CEZ Karlovarsko 3-1 Spor Toto | MAÇ SONUCU

Voleybolda Erkekler 'ndaki temsilcimiz , ilk maçta 3-0 yendiği Çekya ekibi Karlovarsko'ya deplasmanda 3-1 mağlup olsa da altın seti 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Erkekler CEV 'nda mücadele eden , çeyrek final 2'nci maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. 'da oynanan ilk karşılaşmayı Spor Toto'nun 3-0 kazanması nedeniyle mücadele altın sete taşındı. Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı altın sette rakibini 15-12'lik skorla mağlup eden Spor Toto, tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto'da Nascimento 23, Williams 19, Bruno 15 ve Sercan Yüksel 12 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular. Spor Toto, yarı finalde ise; Rennes Volley 35 () - Montpellier Castelnau UC (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 04.03.2020
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