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02 Mart 2020, Pazartesi
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Temsilcilerimizin maçları ertelendi

Temsilcilerimizin maçları ertelendi

 'da temsil eden voleybol takımlarımızın 'nde oynayacağı maçlar koronavirüsü nedeniyle ertelendi.

'da temsil eden voleybol takımlarımızın 'nde oynayacağı maçlar koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Eczacıbaşı VitrA ile Opet, İtalyan ekipleriyle çeyrek finalde oynanacak maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. CEV iki ekibimizin oynayacağı maçları ileri bir tarihe aldı.

  1. 2.3.2020
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