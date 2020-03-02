Temsilcilerimizin maçları ertelendi
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden voleybol takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar koronavirüsü nedeniyle ertelendi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden voleybol takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalyan ekipleriyle çeyrek finalde oynanacak maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. CEV iki ekibimizin oynayacağı maçları ileri bir tarihe aldı.
- 2.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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