Temsilcilerimizin maçları ertelendi

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden voleybol takımlarımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, İtalyan ekipleriyle çeyrek finalde oynanacak maçların ertelenmesi talebinde bulunmuştu. CEV iki ekibimizin oynayacağı maçları ileri bir tarihe aldı.