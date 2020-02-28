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28 Şubat 2020, Cuma
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Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu

Voleybolda baraj etaplarının tarih ve yerleri belli oldu

Baraj etabında her iki ligden düşecek ikişer takımın belli olacak. Liglerde normal sezonu son 4 sırada bitiren takımların mücadele edeceği baraj etabında, müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Voleybolda AXA ile 'nin baraj etabının tarih ve yerleri belli oldu.

Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar bir alt lige düşecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Axa 'de baraj etabının ilk devresi 21, 22, 23 Mart'ta, ikinci devresi ise 2, 3, 4 Nisan'da 'da Başkent 'nda oynanacak.

'nde de baraj etabının ilk devresi 20, 21, 22 Mart'ta, ikinci devresi ise 6, 7, 8 Nisan'da 'de Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapılacak.

  1. 28.02.2020
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