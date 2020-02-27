Efeler Ligi’nde 20. hafta heyecanı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Efeler Ligi’nde 20. hafta heyecanı

’nde 20. hafta heyecanı

Efeler Ligi’nde 20. hafta heyecanı

’nde 20. haftasında heyecan yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında ile . mücadele edecek. Hafta Ziraat ile Arkas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.

AXA 'nde 20. hafta yarın oynanacak - karşılaşması ile başlayacak.

Efeler Ligi'nde haftanın programı şöyle:

YARIN
19.00 Halkbank - İnegöl Bld. ()

29 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld. (TVF )
15.30 Bld. Plevne - Arhavi Voleybol (Ali Yücel Spor Salonu)
16.00 Bursa B.Şehir Bld. - (TVF )
18.00 HDI Sigorta - BBSK (TVF Burhan Felek)
19.00 Ziraat - Arkas (TVF Başkent)

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efeler Ligi’nde 20. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN