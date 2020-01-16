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16 Ocak 2020, Perşembe
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Milli voleybolcu esnafının gururu oldu

Milli voleybolcu Cansu Özbay İzmir esnafının gururu oldu

Hollanda'daki kıta elemelerinin finalinde Almanya'yı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda İzmirli pasör , 'nın da gururu oldu.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Yöneticisi Özkan Özbay'ın kızı olan 23 yaşındaki milli voleybolcuya bir ödül de İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden (İESOB) geldi. Birlik Başkanı , yıldız sporcuyu Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, Özkan Özbay, oda yöneticileri ve eşi ile birlikte İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden , esnaf teşkilatının jesti karşısında büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İESOB Başkanı Mutlu'ya milli formasını hediye eden Cansu Özbay, spor yaşantısı boyunca ailesi kadar Şoförler Odası yöneticilerinden de büyük destek gördüğünü söyledi. Filenin Sultanları'nın tüm 'nin yüzünü güldürdüğünü hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise 'nın ayrı bir sevinç yaşadığına dikkat çekti. Mutlu, "Türkiye'nin gurur duyduğu büyük başarıda bir esnaf yöneticimizin evladının da payı olması bizi ayrıca onurlandırdı. Cansu ve tüm takım arkadaşlarına ülkemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Urla'da 1996 yılında dünyaya gelen Cansu, , Arkasspor, Beşiktaş ve 'da oynadıktan sonra VakıfBank'a transfer olmuştu.

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  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 12:08
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