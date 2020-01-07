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07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU | 3 - 1

MAÇ SONUCU | Almanya 3 - 1 Türkiye

A , 2020 ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Kadın Milli Voleybol Takımı'mız, 2. maçını Hırvatistan ile oynayacak.

, Hollanda'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'ndaki ilk maçında 'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Apeldoorn kentinde gruptaki 2. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Poll, Möllers, Vanjak)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Dündar, (Simge Şebnem Aköz, Cansu Özbay, , Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)

Setler: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21

Süre: 105 dakika (24, 30, 23, 28)

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 17:51
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