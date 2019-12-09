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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Dünya 3.'sü

Vakıfbank Dünya 3.'sü

'nda 3. kez kupanın sahibi olan , bu yıl sahibi oldu. Temsilcimiz, 3.'lük maçında karşı karşıya geldiği 'ya şans tanımadı. Vakıfbank, 26-24, , 25- 21'lik setlerle İtalyan ekibini 3-0 yenerek 3.'lük kürsüsüne çıktı.

'nda 3. kez kupanın sahibi olan , bu yıl sahibi oldu. Temsilcimiz, 3.'lük maçında karşı karşıya geldiği 'ya şans tanımadı. Vakıfbank, 26-24, , 25- 21'lik setlerle İtalyan ekibini 3-0 yenerek 3.'lük kürsüsüne çıktı.
  1. 9.12.2019
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