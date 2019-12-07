Eczacı ve Vakıf yarı finale çıktı

Çin'de devam eden 2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin'li rakiplerini yenen temsilcilerimiz yarı finale İtalyan ekiplerle kapışacak. Guangdong Evergrande'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, bugün Gorgonzola ile karşılaşacak. Tianjin Bohai Bank'a set vermeyçen Vakıfbank da İmoco ile final için kapışacak.