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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Eczacı ve Vakıf yarı finale çıktı

Eczacı ve Vakıf yarı finale çıktı

'de devam eden 2019 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin'li rakiplerini yenen temsilcilerimiz yarı finale İtalyan ekiplerle kapışacak. 'yi 3-0 yenen , bugün Gorgonzola ile karşılaşacak. 'a set vermeyçen Vakıfbank da İmoco ile final için kapışacak.

'de devam eden 2019 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Çin'li rakiplerini yenen temsilcilerimiz yarı finale İtalyan ekiplerle kapışacak. 'yi 3-0 yenen , bugün Gorgonzola ile karşılaşacak. 'a set vermeyçen Vakıfbank da İmoco ile final için kapışacak.

  1. 7.12.2019
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