VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)
TİANJİN BOHAİ: Yingying, Yizhu, Yuanyuan, Yi Yang, Xinyue, Meng (L), Hooker, Junwei, Di Yao, Xintong
VAKIFBANK: Gabi, Zehra, Maja, Ebrar, Milena, Haak, Gizem (L)
SETLER: 15-25, 14-25, 19-25
SÜRE: 67 dakika (21', 22', 24')
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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