VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

'nda yarı finalde

VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Takımı, FIVB Kulüpler 'ndaki üçüncü maçında ekibi Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.

İki galibiyet aldığı B Grubu'ndan ikinci olarak yarı finale çıkan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 12.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Joo-Hee Kang (), Rogerio Espicalsky ()

TİANJİN BOHAİ: Yingying, Yizhu, Yuanyuan, Yi Yang, Xinyue, Meng (L), Hooker, Junwei, Di Yao, Xintong

VAKIFBANK: Gabi, Zehra, Maja, Ebrar, Milena, Haak, Gizem (L)

SETLER: 15-25, 14-25, 19-25

SÜRE: 67 dakika (21', 22', 24')

  1. 06.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN