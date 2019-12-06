Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mücadelesi, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)
GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)
SETLER: 25-21, 25-9, 25-15
SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 15:17
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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