Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mücadelesi, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.



SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi



HAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)



ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)



GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)



SETLER: 25-21, 25-9, 25-15



SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)