Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüple Şampiyonası'nda yarı finalde - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finalde

, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında 'in takımını 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

'in Shaoxing şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci galibiyetini elde eden , grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan temsilcisi ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mücadelesi, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi ()

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)

GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)

SETLER: 25-21, 25-9, 25-15

SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 15:17
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