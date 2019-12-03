Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak. Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.
Halkbank, ilk hafta maçında Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
- 03.12.2019
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
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Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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