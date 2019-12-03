Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor

Avrupa'da sahne alıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor

, C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak. Halkbank, ilk hafta maçında temsilcisi Greenyard'ı konuk edecek.

, C Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Halkbank, ilk hafta maçında temsilcisi Greenyard'ı konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa'da sahne alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN