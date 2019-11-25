Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor

namağlup devam ediyor

Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor

Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan , yoluna kayıpsız devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyespor rakibine set vermedi. İlk seti 28-26, ikinci seti 25-10 ve üçüncü seti 25-17 kazanan Melikgazi Belediyespor 6'da 6 yaptı. 17 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
Melikgazi Belediyespor ligin 7.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek ve dinlenme fırsatı bulmuş olacak.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN