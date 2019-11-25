Fenerbahçe’den geçit yok
Voleybol Efeler Ligi'nde F.Bahçe, konuk ettiği Sorgun Bld.'yi 3-1 yendi. iğer sonuçlar: Halkbank- Arhavi: 3-0, Tokat Plevne-İstanbul BB: 1-3, İnelgöl-Arkas: 0-3, G.Saray-Spor Toto: 3-0. Venus Sultanlar Ligi: PTT-F.Bahçe Opet: 2-3.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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