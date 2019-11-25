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25 Kasım 2019, Pazartesi
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’den geçit yok

Fenerbahçe’den geçit yok

'nde F.Bahçe, konuk ettiği .'yi 3-1 yendi. iğer sonuçlar: - Arhavi: , Plevne-İstanbul : 1-3, İnelgöl-Arkas: 0-3, G.Saray-Spor Toto: 3-0. Venus Sultanlar Ligi: PTT-F.Bahçe Opet: .

Voleybol Efeler Ligi'nde F.Bahçe, konuk ettiği .'yi 3-1 yendi. iğer sonuçlar: - Arhavi: , Plevne-İstanbul : 1-3, İnelgöl-Arkas: 0-3, G.Saray-Spor Toto: 3-0. Venus Sultanlar Ligi: PTT-F.Bahçe Opet: .

  1. 25.11.2019
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