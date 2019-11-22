Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ



Bugün:

18.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

18.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (VakıfBank Spor Sarayı)

24 Kasım Pazar:

17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)



AXA SİGORTA EFELER LİGİ



24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)