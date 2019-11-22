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22 Kasım 2019, Cuma
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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Efeler Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Bugün:

18.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları ()

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Aydın ()

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

18.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

19.00 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)

24 Kasım Pazar:

17.30 PTT- Opet ()


AXA SİGORTA EFELER LİGİ

24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)

15.30 Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Büyükşehir Belediyespor-Ziraat (Cengiz Göllü)

  1. 22.11.2019
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