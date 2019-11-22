Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 8. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Bugün:
18.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
Yarın:
15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
18.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
19.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (VakıfBank Spor Sarayı)
24 Kasım Pazar:
17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
24 Kasım Pazar:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Halkbank-Arhavi Voleybol (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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