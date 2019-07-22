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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Gerasymova’yla devam

Gerasymova’yla devam

ekiplerinden , ile devam ediyor.

ekiplerinden , ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyla nikah tazelendiği belirtildi. Yulia daha önce bir diğer başkent temsilcisi TED Kolejliler'de forma giymişti.
  1. 22.7.2019
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