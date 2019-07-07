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07 Temmuz 2019, Pazar
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'Biz büyük bir aileyiz'

'Biz büyük bir aileyiz'

Eczacıbaşı VitrA'nın genç orta oyuncusu Beyza ; Ezgi Dilik, Ergül Eroğlu, Natalia Pereira gibi yeni transferlere mesaj gönderdi. Takımın genç olduğu için antrenmanların eğlenceli olduğunu söyleyen Arıcı, "Onları istekli, mücadeleci ve büyük bir aile bekliyor" diye konuştu.

Geçen sezon sakatlığından dolayı sezonu kapattığını aktaran , bu dönemde çok zor zamanlar yaşadığını da sözlerine ekledi. Arıcı, hocası Marco Motta'dan da "Babacan biri. Pes etmeyen bir takım görmek istiyor" diye bahsetti.

  1. 7.7.2019
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