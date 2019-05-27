Yeşilyurt şova başladı

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Yeşilyurt, kadrosuna dört takviye yaptı. İstanbul temsilcisi, şampiyon Vakıfbank'ın dört genç oyuncusu Ayça Aykaç (23), Buket Gülübay (20), Derya Cebecioğlu (19) ve Tuğba Şenoğlu'nu (21) renklerine bağladı. 2014-15'te A Takım'a yükselen Ayça, 5 kupa sevinci yaşadı. Liberoda görev yapan genç oyuncu, son olarak 2017'de ise U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu. Pasör pozisyonunda görev alan Buket, Derya ve Tuğba da Vakıfbank'ta birçok şampiyonluk yaşadı. Dört isim, gelecek sezon Yeşilyurt'ta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.



YENİ HOCA DEHRİOĞLU

Uzun yıllar Vakıfbank'ta görev yapan Can Dehrioğlu da, Yeşilyurt'un yeni antrenörü oldu. 2017-18'de Japonya'da Airybess Kadın Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan 31 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Vakıfbank'a dönmüştü. Dehrioğlu, Kadın Voleybol Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapıyor.