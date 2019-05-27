Yeşilyurt şova başladı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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şova başladı

Yeşilyurt şova başladı

’ın 4 genç oyuncusu, gelecek sezon forması giyecek.

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden , kadrosuna dört takviye yaptı. temsilcisi, şampiyon 'ın dört genç oyuncusu Ayça Aykaç (23), Buket Gülübay (20), Derya Cebecioğlu (19) ve Tuğba Şenoğlu'nu (21) renklerine bağladı. 2014-15'te A Takım'a yükselen Ayça, 5 kupa sevinci yaşadı. Liberoda görev yapan genç oyuncu, son olarak 2017'de ise U23 ile Dünya Şampiyonu oldu. Pasör pozisyonunda görev alan Buket, Derya ve Tuğba da Vakıfbank'ta birçok şampiyonluk yaşadı. Dört isim, gelecek sezon Yeşilyurt'ta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

YENİ HOCA DEHRİOĞLU
Uzun yıllar Vakıfbank'ta görev yapan Can Dehrioğlu da, Yeşilyurt'un yeni antrenörü oldu. 2017-18'de 'da Airybess Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan 31 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Vakıfbank'a dönmüştü. Dehrioğlu, Kadın Voleybol Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapıyor.

  1. 27.5.2019
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