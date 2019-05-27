Efeler ezdi geçti – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Efeler ezdi geçti

Efeler ezdi geçti

ilk maçında Sivas’ta, ’yı ağırlayan ay-yıldızlılar 3-0 kazandı. Milliler, ikinci maçında ’ta ’ya konuk olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu () tarafından düzenlenen 2019 ilk maçında 'yı 3-0 yendi. Müsabaka Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Taha Akyol Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Ay-yıldızlılar, iyi başladığı mücadelede ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI
İkinci sette daha dengeli bir oyun ortaya çıkarken; çekişmenin üst düzeyde olduğu seti de 26-24 alan milliler, durumu 2-0'a getirdi. Taraftarın desteğiyle son seti de 25-20 alan , karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile lige güzel bir başlangıç yapmış oldu. Müsabakada Sivaslılar da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Açılan Türk bayrakları ile tribünler adeta kırmızıya büründü. Set aralarında salonda Mehter Marşı çalındı. Türkiye, CEV Avrupa Altın Lig'deki ikinci maçında 'ta deplasmanda ile karşılaşacak.

  1. 27.5.2019
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