Efeler ezdi geçti
Avrupa Altın Ligi ilk maçında Sivas’ta, Letonya’yı ağırlayan ay-yıldızlılar 3-0 kazandı. Milliler, ikinci maçında 29 Mayıs’ta Belçika’ya konuk olacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Müsabaka Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Taha Akyol Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Ay-yıldızlılar, iyi başladığı mücadelede ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.
TARAFTARLAR ŞOV YAPTI
İkinci sette daha dengeli bir oyun ortaya çıkarken; çekişmenin üst düzeyde olduğu seti de 26-24 alan milliler, durumu 2-0'a getirdi. Taraftarın desteğiyle son seti de 25-20 alan Türkiye, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, Letonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile lige güzel bir başlangıç yapmış oldu. Müsabakada Sivaslılar da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Açılan Türk bayrakları ile tribünler adeta kırmızıya büründü. Set aralarında salonda Mehter Marşı çalındı. Türkiye, CEV Avrupa Altın Lig'deki ikinci maçında 29 Mayıs'ta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
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Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
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Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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