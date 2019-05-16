Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda 7 oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Formamızı başarıyla terleten sporcularımıza kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.