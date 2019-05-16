Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı
17 Mayıs 2019, Cuma
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7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Kadın Takımı, Dalbeler, Polen Ünver, Ana Antonijevic, Dobriana Rabadzhieva, Samantha Bricio Ramos, Ezgi Dağdelenler ve Merve Tanyel ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda 7 oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Formamızı başarıyla terleten sporcularımıza kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 17.05.2019
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