Filede derbi heyecanı
01 Mart 2019, Cuma
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Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

21. hafta mücadelesinde yarın ile karşı karşıya gelecek

21. hafta maçında , yarın 'yi konuk edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan 20 haftada 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 10'unu da kaybeden Fenerbahçe ise 6. basamakta bulunuyor.

Galatasaray, ilk yarıda oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti.

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 10:31
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