Aydın, Avrupa'da kupaya koşuyor
28 Şubat 2019, Perşembe
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Aydın, Avrupa'da kupaya koşuyor

Aydın, Avrupa'da kupaya koşuyor

Voleybolda Avrupa'da ilk kez mücadele eden , Kadınlar 'ta final için büyük avantaj yakaladı.


'un yarışmacı haklarını devralarak ilk kez Voleybol Sultanlar Ligi'ne katıldığı sezonda temsilcisinin yerine ilk kez Avrupa sahnesine de çıkan Aydın, final yolunu yarıladı. 'ta , Hermes Oostende ve AO Thiras'ı eledikten sonra yarı finalde Sloven rakibi Volley Nova Gorica'yla eşleşen temsilcimiz, rakibini deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenmeyi başardı.

Avrupa'da şimdiye kadar çıktığı 7 maçta 6 galibiyet alan Aydın ekibi, GEN-I Volley'i 6 Mart'ta evinde taraftarı önünde oynayacağı rövanşta da yendiği takdirde finalist olacak. Aydın , 1993 yılından beri Avrupa arenasında mücadele eden Sloven ekibine 3-0 veya 3-1 yenilmesi halinde elenecek. Rövanş 3-2 konuk ekibin galibiyetiyle biterse altın sete gidecek.
Aydın, finale çıkması durumunda Volero Le Cannet-Saugella Monza eşleşmesinden çıkacak takımla kupa için rakip olacak. İtalyan ekibi Monza, ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanıp avantajı eline geçirdi.

Aydın finale çıktığı takdirde Avrupa'da kupa kaldırma yolunda ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 2008 yılından bu yana Challenge Cup adıyla düzenlenen kupada Türk takımları daha önce 6 kez final oynadı. Aydın BŞB'nin yarışmacı haklarını devraldığı Bursa BŞB, kupayı 2015 ve 2017 yıllarında kazanıp geçen yıl da finalde kaybetti. , finale çıkması halinde takım sporlarında ilk kez Avrupa'da temsil ettiği kente ilk kez final de yaşatacak.

ÇERÇİOĞLU'NDAN ALKIŞ
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , Avrupa'da finale yürüyen voleybol takımını tebrik etti. Çerçioğlu, Challenge Cup'ta GEN-I Volley'le oynanan yarı final ilk maçının ardından, "Kızlarımız ve teknik kadro güzel bir maç ortaya koyarak bizleri gururlandırdı. Aydın'da bir final maçı izlemeyi kızlarımız ve teknik kadromuz kadar bizler de çok istiyoruz. Onlara güvenimiz tam" diye konuştu.

  1. 28.02.2019
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