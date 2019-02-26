Halkbank Zenit Kazan'a konuk olacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.
Kazan kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Rakibine Ankara'da 3-1 yenilen Halkbank, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Son iki müsabakasını kazanan ve A Grubu'nda 8 puanla ikinci sırada bulunan Halkbank'ın çeyrek final şansı sürüyor.
A Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Halkbank'ın çeyrek finale kalıp kalamayacağı, Zenit Kazan maçının ardından netleşecek.
Gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Halkbank Zenit Kazan'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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