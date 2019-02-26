Halkbank Zenit Kazan'a konuk olacak
26 Şubat 2019, Salı
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'a konuk olacak

Halkbank Zenit Kazan'a konuk olacak

, A 'ndaki 6. ve yarın, namağlup lider durumdaki temsilcisi 'a konuk olacak.

, A 'ndaki 6. ve yarın, namağlup lider durumdaki temsilcisi 'a konuk olacak.

Kazan kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Rakibine 'da 3-1 yenilen Halkbank, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Son iki müsabakasını kazanan ve A Grubu'nda 8 puanla ikinci sırada bulunan Halkbank'ın şansı sürüyor.

A Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Halkbank'ın çeyrek finale kalıp kalamayacağı, Zenit Kazan maçının ardından netleşecek.

Gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

  1. 26.02.2019
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