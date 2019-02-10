Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
10 Şubat 2019, Pazar
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta, yapılan 5 müsabakayla tamamlandı.

Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3

VakıfBank-Halkbank: 3-0

Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 2-3

Karayolları-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

  1. 10.2.2019 21:35
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