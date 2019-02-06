VakıfBank Avrupa'da dur durak bilmiyor
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.
Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, bu sonucun ardından grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Peter Wolf (İsviçre)
VakıfBank: Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)
Maritza: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova Cross (Todorova-L, Dimitrova, Shahpazova, Nikova, Milanova)
Setler: 25-19, 25-17, 25-19
Süre: 66 dakika (22, 21, 23)
- 6.2.2019 20:58
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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