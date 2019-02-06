VakıfBank Avrupa'da dur durak bilmiyor
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avrupa'da dur durak bilmiyor

VakıfBank Avrupa'da dur durak bilmiyor

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 4. haftasında A Grubu'nda , temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, bu sonucun ardından grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Spor Sarayı

Hakemler: Stanislava Simic (), Peter Wolf ()

VakıfBank: Robinson, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)

Maritza: Holston, Paskova, Nasya, Weiss, Petkova Cross (Todorova-L, Dimitrova, Shahpazova, Nikova, Milanova)

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Süre: 66 dakika (22, 21, 23)

  1. 6.2.2019 20:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank Avrupa'da dur durak bilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN