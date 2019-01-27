HalkBank evinde mağlup
27 Ocak 2019, Pazar
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evinde mağlup

HalkBank evinde mağlup

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında , 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal

: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon)

: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)

Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25

Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)

  1. 27.1.2019 19:40
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