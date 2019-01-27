HalkBank evinde mağlup
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon)
Çanakkale Belediyespor: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)
Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25
Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)
- 27.1.2019 19:40
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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