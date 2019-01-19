Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1
EFELER LİGİ
Halkbank-Galatasaray: 3-0
Jeopark Kula Belediyesi-İnegöl Belediyespor: 1-3
Maliye Piyango-Fenerbahçe: 3-2
Arkas Spor-Arhavi Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
- 19.1.2019 23:36
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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