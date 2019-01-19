Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, 'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

EFELER LİGİ

Halkbank-Galatasaray: 3-0

Jeopark Kula Belediyesi-İnegöl Belediyespor: 1-3

Maliye Piyango-Fenerbahçe: 3-2

Arkas Spor-Arhavi Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

  1. 19.1.2019 23:36
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