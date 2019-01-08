Ekonomi derbisinde gülen Ziraat Bankası
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil
Halkbank: Luburic, Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Kemal Kayhan, Vefa Yılmaz)
Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Fırat Ezel Filiz, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Ümit Demir, Selim Demir, Enes Atlı, Kazemi)
Setler: 21-25, 25-17, 25-17, 19-25, 14-16
Süre: 140 dakika (32, 29, 29, 28, 22)
- 8.1.2019 22:19
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Ekonomi derbisinde gülen Ziraat Bankası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.