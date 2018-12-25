Türkiye voleybol liglerinde günün toplu sonuçları
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftası 4 maçla tamamlandı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 1-3
Karayolları-Beşiktaş: 3-2
THY-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
- 25.12.2018 22:27
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Kartal Burak Yılmaz için beklemede
Toplam 1
Yorum
tarafkartal istemiyoruzzzzz
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
evde? evde kazanıyor mu ki?
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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