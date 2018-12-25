Türkiye voleybol liglerinde günün toplu sonuçları
25 Aralık 2018, Salı
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voleybol liglerinde günün toplu sonuçları

Türkiye voleybol liglerinde günün toplu sonuçları

'nin 11. haftası 4 maçla tamamlandı.

Voleybol 'nde 11. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 1-3

Karayolları-Beşiktaş: 3-2

THY-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

  1. 25.12.2018 22:27
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