İBB Olympiakos'a diş geçiremedi
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenildi.
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)
Olympiakos: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)
Setler: 22-25, 19-25, 25-23, 19-25
Süre: 104 dakika (26, 25, 28, 25) Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak 2019'da Yunanistan'da oynanacak.
- 19.12.2018 20:35
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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