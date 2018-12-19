İBB Olympiakos'a diş geçiremedi
19 Aralık 2018, Çarşamba
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İBB 'a diş geçiremedi

İBB Olympiakos'a diş geçiremedi

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında , sahasında temsilcisi 'a 3-1 yenildi.

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)

: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)

Setler: 22-25, 19-25, 25-23, 19-25

Süre: 104 dakika (26, 25, 28, 25) Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak 2019'da 'da oynanacak.

  1. 19.12.2018 20:35
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